Ряд независимых редакций обратились с письмом к спикеру парламента Нурланбеку Шакиеву по законопроекту о штрафах «за клевету и оскорбления» в СМИ и интернете.

Они призвали торага организовать парламентские слушания с участием журналистов, представителей гражданского общества и госорганов.

Редакции отмечают, что регламент Жогорку Кенеша гарантирует парламентские слушания. Речь идет о статье 115 закона, которая требует «обязательного проведения слушаний по законопроектам, связанным с конституционными правами, свободами и обязанностями граждан и СМИ».

Они добавили, что проведение парламентских слушаний позволит обеспечить всестороннее обсуждение документа до того, как его рассмотрят в парламенте во втором чтении.

Жогорку Кенеш одобрил этот законопроект в первом чтении 23 октября.

Документ инициировало Министерство культуры. Согласно ему, за оскорбление в СМИ или в интернете планируется ввести штраф в 100 тысяч сомов для физлиц, а для юрлиц — 200 тысяч. Такой же штраф предлагается установить и за клевету в СМИ и интернете. Однако депутаты предлагают снизить штрафы до 20 тысяч сомов для физлиц и до 60 тысяч — для юрлиц.

По данным инициаторов, в последнее время наблюдается «увеличение случаев оскорблений и унижений, распространяемых через СМИ и интернет-ресурсы».

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