Депутат Жанар Акаев на заседании парламента 13 ноября раскритиковал легкие меры, предпринятые милицией в отношении женщины, которая оскорбила учительницу в столичной школе №57.

Парламентарий заявил, что женщина, которая грубо обошлась с педагогом, отделалась штрафом в 1000 сомов. Он потребовал привлечь кыргызстанку к публичному извинению перед оскорбленной учительницей.

«Почему женщину не показали общественности, чтобы люди знали, кто оскорбил учительницу? […] Упал дух тысячи учителей. В одном только Бишкеке не хватает 500 учителей, по данным Минобразования. Если так будет продолжаться, разве учителя будут приходить работать в школах? Помимо зарплат, мы должны поднимать и авторитет учителей»,

— заявил нардеп.

Акаев отметил, что правоохранительные органы обычно задерживают простых людей и заставляют их извиняться на камеру. «Почему в этом случае двойные стандарты?» — возмутился нардеп.

Он добавил, что переговорил с учительницей, и педагог больше не желает работать в школе.

О конфликте, произошедшем в столичной школе № 57 между учительницей истории и матерью ученика, стало известно в начале ноября. Видео скандала распространилось в соцсетях. В результате педагог уволилась. В Минобразования же вступились за педагога и подчеркнули, что оказывать давление на учителей и подрывать их авторитет — недопустимо.

Затем УВД Ленинского района оштрафовало мать школьника на 1000 сомов. В отношении женщины составили протокол «проявлении неуважения к педагогическому работнику».

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