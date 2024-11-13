Депутат Дастан Бекешев на заседании парламента 13 ноября призвал власти вернуть троллейбусы на столичные дороги. Он подчеркнул, что в Бишкеке не хватает общественного транспорта.

«Троллейбусов нет, люди не могут вовремя добраться до работы и учебы. Очень много жалоб со стороны горожан. Когда наладится ситуация с общественным транспортом? Троллейбусы все-таки надо запустить»,

— заявил он.

Также парламентарий отметил, что с переносом Западного автовокзала жителям регионов стало тяжело добираться до столицы.

«Еще хуже вы сделали с теми, кто живет вне Бишкека. Они едут люди лечиться, работать, учиться. Их довозят до так называемого автовокзала, оставляют в поле и говорят: «Дальше езжайте сами». А как они сами должны добираться? Новый автовокзал — это хорошо. Но прежде чем разрушать старый, надо же построить [новый]»,

— возмутился нардеп.

В начале мая стало известно, что мэрия Бишкека решила передать 100 троллейбусов городу Ош и заменить их 120 электроавтобусами. Местные активисты выступали против этого, отмечая, что это лишние траты и будет проблема того, как экологично хранить и утилизировать аккумуляторные батареи электроавтобусов.

29 августа депутаты БГК одобрили передачу 100 троллейбусов городу Ош. Помимо этого, власти столицы передали шесть троллейбусов Нарыну и десять — Баткенской области.

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