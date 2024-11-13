Омбудсменка КР Джамиля Джаманбаева навестила девятилетнюю девочку, которую несколько лет насиловали двое мужчин в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области. Сейчас она находится в безопасном месте с родителями.

Мать несовершеннолетней рассказала акыйкатчы, что мужчины насиловали ее дочь с декабря 2021 года, на тот момент пострадавшей было шесть лет. Девочка несколько лет не могла рассказать об этом родителям из-за угроз со стороны насильников.

Сейчас женщина боится, что подозреваемые смогут избежать наказания.

В УВД Иссык-Кульской области сообщили «Клоопу», что следствие по этому делу завершилось. Милиция планирует передать дело в суд 15 ноября.

В середине сентября стало известно о том, что в селе Барскоон Иссык-Кульской области милиция задержала двоих подозреваемых в избиении и изнасиловании девятилетней девочки. Мужчин водворили в СИЗО.

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