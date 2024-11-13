Кыргызстан наряду с такими странами, как Панама, Уганда, Бурунди, Шри-Ланка и Чешская Республика, дал обязательство запретить телесные наказания для детей. Об этом написало The Guardian.

Страны заявили об этом перед первой всемирной конференции ООН по борьбе с насилием в отношении детей, которая прошла 7-8 ноября в Колумбии.

Издание отметило, что речь идет как о «легких» телесных наказаниях, так и о «жестоких и унижающих достоинство» ребенка (сюда входит и нефизическое насилие).

«[В этих странах] вместе проживает около 150 млн детей, и это фундаментальный сдвиг для [них]. Это очень сильный сигнал остальному миру, что это то направление, в котором мы движемся, и мы больше не приемлем насилие в отношении детей»,

— сказала специалистка по адвокации этой борьбы ВОЗ.

В Кыргызстане ежегодно дети страдают от физического, сексуального и эмоционального насилия, часть из которого заканчивается убийством ребенка. Любая форма насилия над детьми приводит к разрушительным последствиям на всех этапах жизни — от самого младшего возраста до процесса полноценного взросления.

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