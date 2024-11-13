МВД задержало семерых мужчин, подозреваемых в организации массовых беспорядков с целью захвата власти в день выборов депутатов в местные кенеши.

По их данным, мужчины собирались провести национальные спортивные игры. Под прикрытием соревнований, они планировали собрать людей в день выборов, 17 ноября, призывать их к актам насилия и дестабилизировать обстановку для дальнейшего насильственного захвата власти, говорят в милиции.

По этому факту МВД возбудило уголовное дело и задержало подозреваемых. По данным милиции, трое задержанных — иностранные граждане. Двое из них участвовали в боевых действиях на территории другой страны. Оперативники обнаружили у них оружие, патроны и наркотические вещества.

Остальные задержанные — кыргызстанцы, двух из которых неоднократно привлекали к уголовной ответственности. По версии следствия, основной организатор — бывший замгенпрокурора Кубан Адыл уулу.

«В его задачу которого входило финансовое обеспечение, связь с правоохранительными органами, передача добытой информации об их действиях, распределение ролей и координация при массовых беспорядках и захвате власти»,

— заявили в МВД.

Подозреваемым предъявлены обвинения по статьям «Организация к приготовлению массовых беспорядков», «Создание организованной группы», «Финансирование организованной группы», «Покушение на насильственный захват власти», «Участие гражданина КР в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства» УК КР.

О задержании семерых граждан стало известно накануне. По данным Первомайского райсуда Бишкека, их всех поместили под стражу до 10 января.

Кубан Адыл уулу был освобожден от должности замгенпрокурора 30 апреля по распоряжению президента.

Выборы депутатов 249 местных кенешей назначены на 17 ноября.

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