ГУВД Бишкека распространило аудиозапись разговора, предположительно, главы штаба партии «Социал-демократов» Ирины Карамушкиной с кандидатом в депутаты от этой партии Данияром Чолпонбаевым.

В столичной милиции заявили, что на этой записи «Социал-Демократы» «обсуждают подкуп голосов избирателей на предстоящих выборах депутатов местных кенешей». При этом в самой записи не идет прямой речи о подкупе голосов.

По данным ГУВД Бишкека, аудиозапись разговора появилась в соцсетях 13 ноября. По этому факту милиция возбудила уголовное дело по статье о подкупе голосов избирателей.

В ГУВД добавили, что сейчас по уголовному делу проводятся следственно-оперативные мероприятия. Подробности обещали сообщить позднее.

Ранее члены партии «Социал-Демократы» заявили, что неизвестные лица, не представившись, пришли в штаб и начали обыскивать помещение. Лидера партии Темирлана Султанбекова увезли на допрос.

Выборы депутатов местных кенешей назначены на 17 ноября, в числе кандидатов есть и члены партии «Социал-Демократы».

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