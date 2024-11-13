Такой подарок российскому боксеру и уроженцу Кыргызстана Дмитрию Биволу сделал глава государства Садыр Жапаров.

Спортсмен опубликовал в соцсетях фото подарка — золотисто-коричневого автомобиля Rolls-Royce Silver Wraith. Он отметил на фото инстаграм-страницу Жапарова и подписал пост словами: «Фантастический подарок».

Бивол также опубликовал видео, на котором сын президента Рустам Жапаров передает ему ключи от автомобиля.

«От души брату-чемпиону от нашего Садыра Нургожоевича»,

— сказал Жапаров-младший.

Согласно порталу Tolom.kg, объем двигателя этого авто 1977 года составляет 6,7 литра.

По данным торговой площадки автомобилями Classic.com, самый дорогой Rolls-Royce Silver Wraith такого года был продан на аукционе в 2021 году более чем за 31 тысячу долларов. По нынешнему курсу это около 2,7 млн сомов.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop