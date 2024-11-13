Такое решение вынес Первомайский райсуд Бишкека 11 ноября. Как пояснили в суде, изменить меру пресечения экс-таможеннику попросил следователь ГСУ ГКНБ, и суд удовлетворил ходатайство.

Экс-замглавы Таможни Райымбека Матраимова и трех его братьев задержали сотрудники ГКНБ 26 марта. Их доставили в Бишкек из Азербайджана. Экс-таможенника арестовали по делу о незаконном лишении свободы и легализации преступных доходов. В спецслужбе заявляют, что Матраимов «имел близкую связь» с покойным кримавторитетом Камчы Кольбаевым.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявлял, что экс-таможенник должен выплатить государству еще $200 млн.

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