Президент Садыр Жапаров призвал кыргызстанцев активно участвовать в предстоящих выборах депутатов в местные кенеши.

Глава государства напомнил, что именно они одними из первых выберут следующих делегатов Народного Курултая, которые смогут задавать любые вопросы властям.

Жапаров также обратился к «недовольным властями» журналистам, которые говорят, что в Кыргызстане нет свободы слова.

«Некоторые «псевдожурналисты» и «псевдоблогеры» говорят, что нет свободы слова, что на них оказывается давление. Покажите свое уважение перед народом и задавайте власти любые вопросы. У нас нет вопросов и проблем, от которых мы бы уклонялись»,

— написал он на своей странице в фейсбуке.

Президент призвал журналистов и блогеров избираться делегатами Курултая, чтобы «избежать разговоров о «дежурном Курултае» и избранных «дежурных» делегатах». По его словам, все «умники», недовольные властью, смогут высказать критику в прямом эфире.

«Народный Курултай — это диалог между властью и народом. Какой еще диалог вам нужен? […] Главное — не лгите, не наговаривайте на других, не порочьте чью-то честь. Не распространяйте ложную информацию, подстрекающую народ»,

— предупредил Жапаров.

Он заявил, что в стране есть свобода слова, и никто никому не запрещает говорить. В частности, президент обратился к журналистам «Клоопа», «Азаттыка», Kaktus.media и «ПолитКлиники».

Он добавил, что власти не будут вмешиваться в выборы делегатов Курултая.

Выборы депутатов 249 местных кенешей назначены на 17 ноября.

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