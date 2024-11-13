В МЧС сообщили, что завершена активная фаза поисков пропавших без вести отца и сына в селе Орнок Жумгальского района Нарынской области. Такое решение приняли из-за отсутствия результата поисковых работ.

13 ноября представители МЧС встретились с родителями пропавших и сказали им, что далее поиски будут проводиться дважды в неделю.

По словам близких пропавших, 16 октября отец и сын ушли пасти скот на джайлоо. Их поиски начались 18 октября. На следующий день родственники обратились за помощью в МЧС.

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