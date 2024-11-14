Милиция задержала членов партии «Социал-демократы» Ирину Карамушкину и Розу Турксевер по делу о подкупе голосов избирателей.

По версии следствия, Турксевер «вступила в сговор» с Карамушкиной. Так, она якобы подкупала голоса избирателей, передавая за каждый по 1000 сомов.

В ГУВД Бишкека отметили, что во время обыска в штабе «Социал-демократов» Турксевер «попыталась уничтожить ведомости о раздаче денежных средств от 15 тысяч сомов до 30 тысяч». Эти деньги якобы предназначались для подкупа голосов 40 лиц.

Во время обыска в штабе партии милиция также изъяла более 28 тысяч сомов. Расследование продолжается.

Лидер партии Темирлан Султанбеков же заявил, что милиция приняла выдачу зарплат за подкуп голосов. По его словам, информация о зарплатах есть на сайте ЦИК.

«Если открыть сайт «Талапкер», то там указано, что Ниязову Назару Аблезимовичу выплачена заработная плата в размере 15 000 сомов, есть договор»,— сказал Султанбеков.

Накануне вечером ГУВД Бишкека распространило аудиозапись разговора, предположительно, главы штаба партии «Социал-демократов» Ирины Карамушкиной с кандидатом в депутаты от этой партии Данияром Чолпонбаевым.

В милиции заявили, что «Социал-Демократы» якобы «обсуждают подкуп голосов избирателей на предстоящих выборах депутатов местных кенешей». При этом в самой записи не идет прямой речи о подкупе голосов.

В тот же вечер члены партии «Социал-Демократы» заявили, что неизвестные лица, не представившись, пришли в штаб и начали обыскивать помещение. После лидера партии Темирлана Султанбекова увезли на допрос.

Выборы депутатов местных кенешей назначены на 17 ноября, в числе кандидатов есть и члены партии «Социал-Демократы».

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