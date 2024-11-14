Несколько членов партии «Социал-демократы» были водворены в ИВС ГУВД Бишкека после допроса по уголовному делу о подкупе голосов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной милиции.

Как рассказали в милиции, всего были допрошены 10 членов партии, в том числе лидер «Социал-демократов» Темирлан Султанбеков, координаторка предвыборного штаба партии Ирина Карамушкина и представитель партии Роза Турксевер. По итогу допроса последних троих водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

В столичной милиции добавили, что расследование дела продолжается, и действиям всех лиц, «вовлеченных в преступную деятельность», будет дана юридическая оценка.

Адвокат Султанбекова Айбек Турдуев сообщил изданию «Апрель», что его подзащитного наряду с Карамушкиной и Турксевер обвиняют в подкупе голосов.

«Его только доставили в ИВС на 48 часов. Вынесли постановление. Темирлана допросили в качестве обвиняемого», — рассказал адвокат.

Ранее стало известно, что Бишкекская ТИК отменила регистрацию партии «Социал-демократы» на предстоящих выборах депутатов в столичный горкенеш. Такое решение приняли после того, как милиция завела уголовное дело о подкупе голосов избирателей со стороны членов партии. В самой партии сообщили, что обжалуют решение БТИК в Центризбиркоме.

Накануне правоохранительные органы провели обыск в штаб-квартире «Социал-демократов» в Бишкеке. Позже в милиции сообщили, что возбуждено уголовное дело о подкупе голосов по факту аудиозаписи телефонного разговора Ирины Карамушкиной и Данияра Чолпонбаева.

Утром 14 ноября стало известно о задержании Карамушкиной и Турксевер по подозрению в подкупе голосов избирателей. По заявлению ГУВД, в ходе расследования подтверждено, что они организовали подкуп голосов избирателей по 1000 сомов за каждый.

До своего задержания Темирлан Султанбеков успел заявить, что милиция приняла выплату зарплаты руководителю партии Назару Ниязову за подкуп голосов избирателей. Он отметил, что во время допроса в милиции его попросили написать заявление о выходе из списка кандидатов в депутаты.

Выборы депутатов местных кенешей состоятся 17 ноября, и в числе кандидатов были члены партии «Социал-демократы».