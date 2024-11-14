В коммерческом банке Mbank сообщили, что обратились в ГКНБ «для защиты от распространяемой конкурентами дезинформации в отношении банка в зарубежных интернет-ресурсах и телеграм-каналах».

Вероятно, банк имеет в виду статью Foreign Policy Research Institute о том, что Mbank помогает российским банкам обходить западные санкции. Пересказ статьи опубликовал беларусский телеграм-канал NEXTA Live.

В Mbank отметили, что «категорически опровергают все утверждения» и уверены, что «источниками дезинформации являются конкуренты банка внутри страны».

«В последнее время банк вынужден противостоять целенаправленной кампании по дезинформации, организованной некоторыми недобросовестными конкурентами в Кыргызстане. Распространяя ложные сведения, они стремятся подорвать популярность Mbank, дискредитировать нас в глазах клиентов и партнеров и использовать эту ситуацию для достижения собственных корпоративных целей»,

— говорится в заявлении банка.

При этом в Mbank заявляют, что все обвинения в их адрес «абсолютно лживы и не имеют никаких оснований».

«Mbank – регулируемый финансовый институт, осуществляющий свою деятельность в строгом соответствии с законодательством КР. Мы неукоснительно следуем высочайшим международным стандартам комплаенса, включая AML (Anti-Money Laundering) и антисанкционную полику. Деятельность банка абсолютно прозрачна и находится под контролем соответствующих органов, а также международных партнеров – финансовых институтов»,

— подчеркнули в банке.

В Mbank сообщили, что обратились в ГКНБ, чтобы защитить свою деловую репутацию. Они призвали спецслужбу провести расследование и привлечь к ответственности виновных лиц.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. С тех пор в Украине продолжаются военные действия. Почти все страны Центральной Азии официально заявили о своей нейтральной позиции, в том числе Кыргызстан. Однако Россия продолжает получать западные технологии через страны ЦА, которых ограничения не коснулись.

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