На заседании парламента 14 сентября депутат Дастан Джумабеков поинтересовался, не собирается ли глава Кабмина Акылбек Жапаров уходить в отставку.

По словам нардепа, у него возникло ощущение, что Жапаров во время презентации доклада об исполнении республиканского бюджета и планов до 2026 года «прощается» со своей должностью.

«Очень хороший доклад получился. Но возник один вопрос, который относится и к политике. Сложилось ощущение, что вы, презентуя свой доклад, словно прощаетесь с нами. Это не так?»

— спросил Джумабеков.

На что Жапаров ответил: «Стесняюсь сказать, что не дождетесь. В следующем году презентация будут еще лучше. На все воля Бога и это решение президента. Сколько будет президент доверять мне, столько я и буду работать».

Глава Кабмин вспомнил, что глава государства говорил ему, что тот станет самым долго работающим премьер-министром.

«Кажется, что к этому и идет»,

— заключил он.

Акылбек Жапаров возглавляет Кабмин с октября 2021 года.

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