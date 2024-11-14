В ГУВД Бишкека сообщили, что сотрудники милиции провели обыски в штабе партии «Адилет» в рамках уголовного дела о подкупе голосов.

По версии следствия, гражданка И.Н. передала 55 тысяч 500 сомов за подкуп голосов 113 избирателям в пользу кандидата в Бишкекский горкенеш А.И. от политической партии «Адилет». Также, по данным правоохранителей, женщина перевела 17 избирателям по 1000-2000 сомов через мобильное приложение одного из банков.

«Указанные обстоятельства подтвердились изъятыми документами в ходе обысков по месту жительству И.Н. и предвыборного штаба политической партии «Адилет»»,

— заявили в ГУВД Бишкека.

И.Н. предъявили обвинение по статье о подкупе голосов избирателей. Расследование продолжается.

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