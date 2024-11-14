Бишкекская территориальная избирательная комиссия 14 ноября приняла решение отменить регистрацию партии «Социал-демократы» на предстоящих выборах депутатов горкенеша. Об этом пишет несколько СМИ.

Как сообщили изданию Kaktus.media в ТИК, исключение «Социал-демократов» связано с тем, что ГУВД Бишкека завело уголовное дело о подкупе голосов избирателей со стороны членов партии.

Накануне вечером«Социал-демократы» заявили, что неизвестные лица пришли в штаб партии и начали обыскивать помещение. Позже лидера партии Темирлана Султанбекова увезли на допрос.

Утром 14 ноября стало известно о задержании главы штаба партии «Социал-демократов» Ирины Карамушкиной и доверенного лица партии Розы Турксевер по подозрению в подкупе голосов избирателей.

Также сообщается о повторном задержании Султанбекова вместе с его отцом. До этого политик успел заявить, что милиция приняла выплату зарплаты руководителю партии Назару Ниязову за подкуп голосов избирателей. Он отметил, что на самом допросе его попросили написать заявление о выходе из списка кандидатов в депутаты.

Выборы депутатов местных кенешей назначены на 17 ноября, в числе кандидатов были и члены партии «Социал-демократы».

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop