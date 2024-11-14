Глава пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбеков заявил, что Садыр Жапаров решил уволить всех своих советников на общественных началах, так как один из них, Айдар Халиков, пользовался своим удостоверением в личных интересах. Об этом Орунбеков сообщил на своей фейсбук-странице.

По словам чиновника, Халиков, пользуясь своим положением, занимался контрабандой шифера из Узбекистана и выступал «посредником» для другой незаконной деятельности.

«[Халиков] заходил к главам айыл окмоту, акимам отдаленных районов. Несколько раз звонил мне и говорил: “Если я вас тогда поддерживал, почему я не должен сейчас жить хорошо? Я не имею права?”»

— утверждает Орунбеков.

Заявление Орунбекова вышло на фоне интервью Халикова журналисту-расследователю Болоту Темирову, которое накануне было опубликовано на YouTube-канале «Айт айт десе». В нем экс-советник президента заявил, что Жапаров и Орунбеков заставляли его публиковать клевету на несогласных с властью.

Кроме этого, Халиков заявил, что сейчас Жапаров «миллиардер», а до избрания президентом у него не было «даже 20 сомов». Орунбеков назвал это ложью. По его словам, президент с 2005 года владеет зданием и землей напротив ТРЦ «Дордой Плаза» в Бишкеке, и сейчас цена этого имущества превышает $10 млн. Помимо этого, сказал Орунбеков, Жапаров подарил Госипотечной компании (ГИК) трехэтажное здание стоимостью 30 млн сомов, и благодаря этому «10 семей смогли получить квартиры».

«Таких невоспитанных врунов, которые ткут сказки, стало очень много. Дашь Айдару Халикову немного тыйынов — будет дальше говорить плохо об отце. Вот он выехал из Кыргызстана этим летом. Теперь он стал оружием Болота Темирова»,

— заключил глава пресс-службы.

В начале сентября президент освободил от должности всех помощников и советников, работавших на общественных началах. Тогда его пресс-служба сообщила, что Жапаров сделал это для «совершенствования системы управления».

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