Бывший замглавы Таможни Райымбек Матраимов вышел из СИЗО после того, как выплатил в бюджет $200 млн (более 17 млрд сомов). Об этом на заседании парламента 14 ноября объявил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, не вся сумма была выплачена наличными средствами.

«Часть суммы была выплачена имуществом. Однако все имущества мы провели через экспертизу, провели оценку и взяли по недорогой цене. К примеру, по улице Айтматова у него был 14-этажный бизнес-центр. Сейчас это здание мы перепрофилируем под госпиталь для военных. Здание было оценено в $53 млн, но мы купили его за $32 млн»,

— рассказал он.

Ташиев добавил, что в отношении Матраимова возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границ, хулиганство и легализация преступных доходов. Он отметил, что когда дело дойдет до суда, Матраимов получит предусмотренное по этим статьям наказание.

«По этим статьям предусмотрено лишение свободы или штраф. Он получит одно из наказаний. После того, как он выплатил деньги, уже не было смысла его держать под стражей»,

— заключил он.

11 ноября Первомайский райсуд Бишкека изменил меру пресечения Райымбеку Матраимову и отпустил его под подписку о невыезде. До этого экс-таможенник больше полугода содержался в СИЗО ГКНБ.

Райымбека Матраимова вместе с его братьями — Тилеком, Исламбеком и Русланом — ГКНБ доставил в Бишкек из Азербайджана в конце марта 2024 года. Тогда Госкомитет сообщал, что экс-таможеника арестовали по делу о незаконном лишении свободы и легализации преступных доходов. В спецслужбе заявляли, что Матраимов «имел близкую связь» с покойным кримавторитетом Камчы Кольбаевым.

В 2021 году суд признал Матраимова виновным в коррупции и приговорил к выплате штрафа в 260 тысяч сомов. Также сам экс-замглавы таможни признался в коррупции и согласился выплатить 2 млрд сомов в качестве компенсации ущерба в госбюджет.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop