Член партии «Социал-демократы» Кадырбек Атамбаев заявил на своей Фейсбук-странице, что родственники и адвокаты лидера партии Темирлана Султанбекова не могут выйти с ним на связь.

По его словам, правоохранители отказываются сообщать им о местонахождении Султанбекова. Поиски политика продолжаются уже 12 часов, заявил Атамбаев.

«Сотрудники ГУВД Бишкека попросту отмалчиваются. Правоохранительные органы хранят полное молчание по поводу его местонахождения. Эта ситуация вызывает огромное беспокойство у родителей и адвокатов. Я прошу правоохранительные органы проявить благоразумие и, наконец, связать Темирлана Султанбекова с его адвокатами и родителями — это его законное право»,

— призвал Атамбаев.

Накануне вечером «Социал-демократы» заявили, что неизвестные лица пришли в штаб партии и начали обыскивать помещение. После лидера партии Темирлана Султанбекова увезли на допрос в ГУВД столицы.

Ночью его отпустили. Султанбеков заявил, что его просили написать заявление о выходе из списка кандидатов в депутаты Бишкекского горкенеша. Он также добавил, что милиция приняла выплату зарплаты руководителю партии Назару Ниязову за подкуп голосов избирателей.

Ближе к пяти утра его снова задержали — но уже вместе с его отцом — и завели в здание ГУВД, писала редакция «Апрель». После этого его сопартиец Атамбаев сообщил, что адвоката не пустили к Султанбекову.

Тем временем глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что три-четыре члена партии «Социал-демократы» взяты под стражу по факту подкупа голосов.

Выборы депутатов местных кенешей назначены на 17 ноября, в числе кандидатов есть и члены партии «Социал-демократы».

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