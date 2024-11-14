Владелица рынков «Оберон» в Бишкеке Нуржамал Байболова обратилась с кассационной жалобой в Верховный суд. Она просит судей обжаловать решение административного и горсуда, пишет Радио «Азаттык».

Байболова рассказала журналистам, что намерена позже обратиться в Конституционный суд и международные инстанции.

Когда Верховный суд рассмотрит жалобу Байболовой, пока неизвестно.

В конце октября ГКНБ сообщило о том, что два рынка «Оберон» на Дордое и в Орто-Сайском рынке перешли в собственность мэрии Бишкека. По их данным, эти земли были незаконно выданы в частную собственность ОсОО «Оберон» в 1998 году.

В спецслужбе утверждают, что изначально владельцы ОсОО получили земельные участки в аренду, однако позже, «сговорившись с должностными лицами», получили госакты о праве частной собственности.

После этого городские власти подали в суд иск о признании недействительными незаконно выданных постановлений. По итогу Административный суд Бишкека и горсуд столицы удовлетворили иск.

Сама Байболова тогда назвала действия властей «очередным эпизодом политики насилия и грабежа, проводимой властью и ее ставленниками против собственников, предпринимателей».

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