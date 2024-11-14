Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на заседании парламента 14 ноября прокомментировал задержание членов партии «Социал-демократы».

«Вчера агитаторы одной большой партии напрямую организовали подкуп голосов избирателей. Составили протокол, упорядочили списки, указав, кому сколько и когда должны выплатить. В отношении них в рамках закона принимаем меры. Под стражу уже взяли трех-четырех членов этой партии»,— сказал он.

Ташиев заявил, что такие случаи могут проходить и в воскресенье, в день выборов.

«В день выборов правоохранительные органы будут работать во всех избирательных участках и на улицах. Поэтому не покупайте голоса. Нужно проводить чистые выборы»,— подчеркнул глава спецслужбы.

Он добавил, что власти, админресурс не поддерживают на предстоящих выборах ни одну партию и ни одного кандидата.

Накануне вечером «Социал-демократы» заявили, что неизвестные лица пришли в штаб партии и начали обыскивать помещение. После лидера партии Темирлана Султанбекова увезли на допрос.

Сегодня стало известно о задержании главы штаба партии «Социал-демократов» Ирины Карамушкиной и доверенного лица партии Розы Турксевер по подозрению в подкупе голосов избирателей. Также сообщается о задержании Султанбекова и его отца, но в милиции пока не комментируют эту информацию.

Выборы депутатов местных кенешей назначены на 17 ноября, в числе кандидатов есть и члены партии «Социал-демократы».