Лидер партии «Социал-демократы» Темирлан Султанбеков рассказал о том, как его допросили в ГУВД Бишкека. После этого его снова задержали.

По словам Султанбекова, на допросе его попросили написать заявление о выходе из списка кандидатов в депутаты Бишкекского горкенеша.

«Поэтому мы с кандидатами соберемся и обсудим это […] Мы идем за правду. Я, к сожалению, наступил [на хвост] очень многим коррупционерам. Меня ненавидят все, поймите»,

— сказал политик.

Также лидер партии добавил, что сам допрос строился также вокруг аудиозаписи, распространившейся накануне с участием главы штаба партии Ирины Карамушкиной. На ней она говорит собеседнику, что передала деньги руководителю партии Назару Ниязову.

«На сайте “Талапкер” на сайте ЦИК вы можете увидеть, что Ниязову отправлено 15 тысяч сомов, как заработная плата. Да, мы не можем по 30-50 тысяч сомов давать, как другие партии. Но по 15 тысяч сомов мы стараемся. Все через договор. Мы это доказали. Следователи в шоке»,

— сказал он и назвал задержание Ирины Карамушкиной и Розы Турксевер «грубейшим нарушением законодательства КР».

Редакция «Апрель» после заявления Султанбекова опубликовала видео, на котором его снова задерживают. Эту информацию журналистам подтвердил один из членов политпартии.

Накануне вечером «Социал-Демократы» заявили, что неизвестные лица пришли в штаб партии и начали обыскивать помещение. После лидера партии Темирлана Султанбекова увезли на допрос.

Позже ГУВД Бишкека распространило аудиозапись разговора, предположительно, главы штаба партии «Социал-демократов» Ирины Карамушкиной с кандидатом в депутаты от этой партии Данияром Чолпонбаевым.

Сегодня стало известно о задержании Ирины Карамушкиной и доверенного лица партии Розы Турксевер по подозрению в подкупе голосов избирателей.

Выборы депутатов местных кенешей назначены на 17 ноября, в числе кандидатов есть и члены партии «Социал-Демократы».