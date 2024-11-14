На заседании парламента 14 ноября глава Кабмина Акылбек Жапаров заявил, что готовится указ президента, которым многодетные семьи смогут получать единовременные пособия.

По словам Жапарова, если в семье родится седьмой ребенок, то государство выплатит родителям 1 млн сомов. Если же это будет десятый ребенок — выплата составит 2 млн сомов.

«До второго чтения мы разъясним, сколько денег будем давать за четвертого, пятого, шестого и девятого ребенка»,

— сказал он.

Глава Кабмина отметил, что президент заботится о каждом ребенке, поэтому теперь дети-сироты по достижении 18 лет получают 500 тысяч сомов из государственного детского депозита «Келечекке салым».

Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев объявил о планах властей ввести материнский капитал для жителей высокогорных районов. По его словам, в отдельных регионах страны за четвертого ребенка будут выплачивать 100 тысяч сомов, за пятого — 600 тысяч, а за седьмого — миллион сомов.

По данным Нацстаткома на 1 января 2024 года, население Кыргызстана составляло 7,1 млн человек.

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