Депутат парламента Дастан Бекешев 15 ноября в своем телеграм-канале заявил, что решение БТИК снять с выборов партию «Социал-демократы» было неправильным, поскольку это вызвало недоверие к выборам депутатов местных кенешей.

По мнению Бекешева, БТИК могла исключить из участия в выборах только некоторых кандидатов, которых обвинили в подкупе голосов избирателей.

«То, что сняли “Социал-демократов” с гонки, абсолютно неверно и неправильно. И вообще это вызывает очень много недоверия к выборам. Даже те, кто не любит СД и те, кто и не собирался за них голосовать, почувствовали несправедливость. Они считают, что выборы проходят нечестно», — пояснил нардеп.

Парламентарий добавил, что послушал аудиозапись разговора координаторки предвыборного штаба партии Ирины Карамушкиной, которую распространило ГУВД Бишкека. Он отметил, что не услышал ничего, что бы подтверждало подкуп голосов.

Накануне Бишкекская территориальная избирательная комиссия приняла решение отменить регистрацию партии «Социал-демократы» на предстоящих выборах депутатов горкенеша. По данным СМИ, это было связано с обвинением партии в подкупе голосов избирателей. В самой партии сообщили, что обжалуют решение БТИК в Центризбиркоме.

Вечером 13 ноября правоохранительные органы провели обыск в штаб-квартире «Социал-демократов» в Бишкеке. Затем в милиции в милиции сообщили, что возбуждено уголовное дело о подкупе голосов по факту аудиозаписи телефонного разговора Ирины Карамушкиной и Данияра Чолпонбаева.

Утром 14 ноября стало известно о задержании Карамушкиной и представительницы партии Розы Турксевер по подозрению в подкупе голосов избирателей. По заявлению ГУВД, в ходе расследования подтверждено, что они организовали подкуп голосов избирателей по 1000 сомов за каждый.

В рамках дела о подкупе голосов полиция допросила 10 членов партии «Социал-демократы». Троих из них — лидера партии Темирлана Султанбекова, Ирину Карамушкину и Розу Турксевер — поместили в ИВС на двое суток.

До своего ареста Султанбеков успел заявить, что милиция приняла выплату зарплаты руководителю партии Назару Ниязову за подкуп голосов избирателей. Он отметил, что во время допроса в милиции его попросили написать заявление о выходе из списка кандидатов в депутаты.

Выборы депутатов местных кенешей состоятся 17 ноября, и в числе кандидатов были члены партии «Социал-демократы».