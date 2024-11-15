Свердловский райсуд Бишкека 15 ноября определил меру пресечения и отправил под стражу лидера партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова и его сопартийцев Ирину Карамушкину и Розу Турксевер.

Они будут находиться в СИЗО-1 до 13 января. Все трое проходят по делу о подкупе голосов избирателей.

Поддержать политиков в суде пришли их сторонники. Однако на второй этаж, где проходило заседание, их не пустили: на лестницах, ведущих на второй этаж, были выставлены сотрудники милиции. К залу заседания удалось подняться лишь некоторым родственникам обвиняемых и журналистам.

Ранее другой «Социал-демократ» Кадырбек Атамбаев сообщил, что Султанбеков третий день держит голодовку в знак протеста против давления членов партии. Тем временем в НЦПП рассказали, что политика допрашивали в ГУВД Бишкека больше 16 часов.

13 ноября правоохранительные органы обыскали штаб-квартиру «Социал-демократов» в Бишкеке. Затем милиция распространило аудиозапись телефонного разговора Ирины Карамушкиной и Данияра Чолпонбаева, где якобы идет речь о подкупе голосов избирателей. По заявлению ГУВД, в ходе расследования подтвердилось, что они организовали подкуп голосов избирателей по 1000 сомов за каждый.

По этому делу милиция 14 ноября допросила 10 членов партии «Социал-демократы». Тогда троих из них — Темирлана Султанбекова, Ирину Карамушкину и Розу Турксевер — поместили в ИВС на двое суток.