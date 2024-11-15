Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев заявил журналистам во время пресс-тура по Бишкеку 15 ноября, что скоро на временном автовокзале создадут необходимые условия.

«Нужно понимать, что это временный автовокзал. Здесь с фундаментом ничего строить не будем. Сейчас мы залили гравий, создаем все временные условия для удобства. Нужна еще неделя, чтобы закончить»,

— заверил он.

Градоначальник также рассказал, что будет на месте старого Западного автовокзала. Как пишет издание 24.kg, мэрия планирует передать территорию автовокзала инвесторам, которые построят там современный объект в рамках инвестиционного проекта.

«Это будет инвестиционный проект, при котором мы будем учитывать интересы города, чтобы пополнить местный бюджет, нуждающийся в средствах […] В 2025 году мы планируем реализовать в два раза больше проектов. Для этого нужны дополнительные средства»,

— заявил мэр.

Ранее в мэрии Бишкека сообщили, что с 23 октября Западный автовокзал и мини-автовокзал «Акжол» закрылись. Теперь маршруты в Нарынскую и Иссык-Кульскую области отправляются с нового автовокзала МП «Бишкекский автовокзал» (Алма-Атинская, 1/1). А точка отправления в Ошскую, Джалал-Абадскую, Баткенскую, Нарынскую и Таласскую области перенесена на участок возле будущего ипподрома «Ак-Кула» в Военно-Антоновке.

Тем временем глава Управделами президента Каныбек Туманбаев призывал граждан «потерпеть» и заверил, что в следующем году в Бишкеке будет современный автовокзал.

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