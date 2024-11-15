Власти Бишкека планируют срубить более тысячи неустойчивых тополей, представляющих опасность на проспекте Чынгыза Айтматова. Как пишет АКИpress, о планах сообщил мэр столицы Айбек Джунушалиев в ходе пресс-тура 15 ноября.

По словам градоначальника, всего планируется вырубка 1400 деревьев, из которых в первую очередь снесут 200.

«Был установлен нормативный предельный срок тополей — 40-45 лет. Эти тополя были посажены в 1972-1975 годах. Срок истек, они опасны. Мы должны начать работу», — пояснил он.

Джунушалиев добавил, что на месте вырубленных тополей посадят другие деревья, которые подходят климату города. Кроме того, мэрия заодно обновит газоны и кустарники, а также предусмотрит беговую и велосипедную дорожки.

По словам градоначальника, перед принятием решения о вырубке деревьев муниципалитет провел исследование совместно с Ботаническим садом и Институтом леса при Нацакадемии наук.

«К нам поступили рекомендации, какие деревья нужно сажать вместо тополей — широколиственные, которые адаптированы к нашему климату. Это мероприятие важное для города. Мы не будем заниматься только сносом тополей. Будем заниматься озеленением», — заключил мэр.