Сотрудники Наццентра по предупреждению пыток накануне и сегодня навестили в ИВС ГУВД Бишкека лидера партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова и его сопартийцев Ирину Карамушкину и Розу Турксевер.

Султанбеков рассказал, что сотрудники ГУВД допрашивали его без перерывов более 16 часов. В НЦПП же отметили, что общая длительность допроса по Уголовно-процессуальному кодексу не должна превышать 8 часов.

«В связи с объявлением Султанбековым голодовки была вызвана бригада скорой помощи для проверки состояния его здоровья. Согласно результатам медосмотра, состояние задержанного удовлетворительное»,

— добавили в пресс-службе.

Заявлений о пытках или ненадлежащих условиях во временном изоляторе, по данным НЦПП, не поступало.

Сегодня Свердловский райсуд должен избрать меру пресечения Темирлану Султанбекову.

Накануне Бишкекская территориальная избирательная комиссия приняла решение отменить регистрацию партии «Социал-демократы» на предстоящих выборах депутатов горкенеша. По данным СМИ, это было связано с обвинением партии в подкупе голосов избирателей.

13 ноября правоохранительные органы провели обыск в штаб-квартире «Социал-демократов» в Бишкеке. Затем ГУВД города распространило аудиозаписи телефонного разговора Ирины Карамушкиной и Данияра Чолпонбаева. По заявлению милиции, в ходе расследования подтверждено, что они организовали подкуп голосов избирателей по 1000 сомов за каждый.

В рамках дела о подкупе голосов милиция допросила 10 членов партии «Социал-демократы». Троих из них — лидера партии Темирлана

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