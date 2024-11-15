Предупреждение: Материал опубликован в разделе «Мнения» – в таких публикациях выражается личное мнение автора. Автор этой колонки, сооснователь «Клоопа» Ринат Тухватшин, настолько активно использовал для ее написания нейросеть ChatGPT (версии GPT-4o), что считает ее своим полноценным соавтором. Текст прошел редакционный фактчек «Клоопа» и был отредактирован его редакторами.

Власти Кыргызстана совершили нечто поразительное — им удалось дискредитировать выборы еще до наступления дня голосования. Целясь в не самые значимые местные выборы, они смогли подорвать доверие не только к ним, но и к любым будущим выборам, которые пройдут при нынешнем режиме.

Вечером 13 ноября — за считанные дни до голосования за кандидатов в местные кенеши, которое пройдет в это воскресенье — силовики провели обыск в штабе «Социал-демократов», главной оппозиционной партии на этих выборах. Потом двух лидеров партии — Темирлана Султанбекова и Кадырбека Атамбаева — увезли на допрос. Еще как минимум двух связанных с партией человек задержали, включая главу ее штаба Ирину Карамушкину.

Позже Султанбеков заявил, что силовики потребовали от него выйти из списка кандидатов на выборах. После этого его под утро снова увезли на допрос — вместе с отцом.

Поводом для такой облавы послужила аудиозапись телефонного разговора, которую кто-то распространил в интернете. На ней, как утверждают силовики, Карамушкина говорит с одним из кандидатов от эсдеков — и обсуждает с ним подкуп голосов избирателей. Однако на записи — внезапно! — нет ничего об этом самом подкупе. На ней собеседники обсуждают лишь передачу денег агитатором. В партии утверждают, что это зарплата, а милиция — что это деньги для подкупа.

Несмотря на это, уже на следующий день глава ГКНБ Камчыбек Ташиев так сказал об этом в парламенте: «Агитаторы одной большой партии напрямую организовали подкуп голосов избирателей». Еще за месяц до этого Ташиев рассуждал, что очищение в государстве должно начаться с чистых выборов, обещал, что на них никто не будет ни на кого давить, «как раньше», и предупредил, что госорганы не должны вмешиваться в выборный процесс.

Но вместо невмешательства и отсутствия давления власти Кыргызстана попросту одним махом убили институт выборов в стране. Институт, который, несмотря на все испытания, оставался важной частью нашего общества, живым напоминанием о том, что у нас есть выбор, что у нас есть право. Институт, построенный на доверии. Ведь каждый общественный институт, чтобы работать честно и эффективно, требует доверия к нему со стороны людей. Власть же разрушила это доверие.

Работа института выборов заключается в том, чтобы любой желающий участвовать в политике знал: он может это сделать свободно, без давления и страха. Выборы функционируют только тогда, когда люди верят, что те, кто хотят в них участвовать, могут это сделать безопасно.

Если же люди начинают понимать, что участие в выборах с оппозиционной позицией может привести к обыскам, задержаниям, допросам среди ночи и угрозам, то становится понятно: выбирать скоро будет не из кого. Выбор между партиями власти — не выбор. В конечном итоге люди перестанут воспринимать выборы серьезно, а власть как избранную народом.

Власть не просто нарушила процедуру. Она внесла в общественное сознание чувство страха и недоверия. Нанесенный силовиками ущерб выходит за рамки текущих выборов в местные кенеши. Он затрагивает всю систему, подрывая не только доверие людей, но и восприятие Кыргызстана за пределами страны. Ни одна международная организация, ни одна уважаемая страна не будет воспринимать такие выборы всерьез.

Конечно, местные выборы могут показаться незначительными. Однако действия власти демонстрируют отношение к демократическим процессам в целом. Она словно не понимает (или, быть может, не хочет понимать), насколько хрупки наши институты. Наши выборы, наши демократические принципы — это не просто процедуры, это гордость и наследие, которое уважали и которым восхищались другие страны. И вот нынешний режим их разрушает — обесценивая то, чем Кыргызстан мог гордиться.

И теперь неважно, что произойдет на этих выборах, кто победит или проиграет, будут ли нарушения в день голосования. Действия власти и ее силовиков уже запятнали эти выборы. Никакая красивая риторика Ташиева о «чистоте выборов» уже не способна скрыть тот факт, что власть применяет давление и принуждение против тех, кто смеет оппонировать ей.

Можно спорить о виновности или невиновности людей, подозреваемых в подкупе голосов. Но подобные экстраординарные обвинения требуют экстраординарных доказательств. И таких доказательств власть не предоставила. Вместо этого она опирается на сомнительную аудиозапись, вызывая больше вопросов, чем ответов.

Фактически, без какого-либо решения суда подчиненные Ташиеву силовики вмешались в ход выборов, подрывая сам их смысл. Это особенно иронично, если учесть, что сам Ташиев — не избранный политик. Вся его власть формально дана ему президентом, и, по сути, он действует как чиновник, у которого нет мандата от народа. Однако Ташиев взял на себя право вмешиваться в институт, который формируется народом и для народа.

Возможно, Ташиев делает это, соревнуясь за власть с самим президентом. Жапаров, как бы то ни было, получил свою власть от народа, а власть Ташиева основана на его положении и на способности принуждать. Существование независимых институтов Ташиеву, вероятно, неудобно, и он видит в них угрозу.

Координирующий МВД замглавы Кабмина и шеф ГКНБ Ташиев, вероятно, не осознает, какой урон такие действия за несколько дней до выборов наносят Кыргызстану, его репутации и институтам. Он мог хотя бы дистанцироваться от заявлений МВД по делу «Социал-демократов», сказав, что окончательное решение останется за судом. Хотя суды тоже контролируются властью, даже такая формальность смягчила бы удар по институту выборов.

Однако этого не произошло. Вместо этого мы видим монолитное заявление, абсолютную уверенность со стороны властей в том, что оппозиционная партия виновна в подкупе. Этот подход фактически ставит крест на институте выборов, разрушая веру в него как в независимый процесс.

Сегодня, возможно, власти празднуют победу, окончательно подавив оппозицию. Но они празднуют до тех пор, пока не поймут: главный удар нанесен не по их оппонентам, а по их же собственной легитимности. Но когда это осознание придет, боюсь, будет уже поздно.