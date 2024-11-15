Партия «Социал-демократы» 15 ноября официально заявила, что обжалует решение БТИК об отмене регистрации партии на предстоящих выборах депутатов горкенеша. Такая жалоба поступит в Центризбирком.

«Согласно законодательству, у нас есть полное право в течение трех дней после принятия спорного решения подать жалобу, и мы намерены реализовать это право 17 ноября — мы готовим жалобу», — говорится в публичном обращении партии к ЦИК.

В своем заявлении партия подчеркивает, что «Социал-демократы» должны оставаться в избирательном бюллетене, пока ЦИК не рассмотрит их жалобу и примет окончательное решение — снимать партию с выборов или нет.

«Мы напоминаем, что нятие нас с выборов без проведения законного следствия и судебного приговора является грубым нарушением презумпции невиновности, демократических принципов и наших прав. Политпартия “Социал-демократы” имеет достаточное количество аргументов и доказательств, чтобы защитить свое участие в избирательной гонке […] Мы за честные и прозрачные выборы», — заявила партия.

Накануне Бишкекская территориальная избирательная комиссия приняла решение отменить регистрацию партии «Социал-демократы» на предстоящих выборах депутатов горкенеша. По данным СМИ, это было связано с обвинением партии в подкупе голосов избирателей.

13 ноября правоохранительные органы провели обыск в штаб-квартире «Социал-демократов» в Бишкеке. Затем ГУВД города распространило аудиозаписи телефонного разговора Ирины Карамушкиной и Данияра Чолпонбаева. По заявлению милиции, в ходе расследования подтверждено, что они организовали подкуп голосов избирателей по 1000 сомов за каждый.

В рамках дела о подкупе голосов полиция допросила 10 членов партии «Социал-демократы». Троих из них — лидера партии Темирлана Султанбекова, Ирину Карамушкину и Розу Турксевер — поместили в ИВС на двое суток. Султанбеков заявил, что держит голодовку третий день.

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