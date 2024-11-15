Президент Садыр Жапаров открыл новое село Жаңы-Барак с 101 домом в айыльном аймаке Ала-Тоо Кара-Суйского района Ошской области. Теперь туда переселились бывшие жители эксклава Барак в Узбекистане.

«Благодаря вам и вашему стойкому духу Кыргызстан всегда оставался целостным. Сегодня наша общая мечта сбылась — у вас появился новый дом, новое село»,

— поздравил жителей Жапаров.

Глава государства отметил, что в селе проложили дороги, провели электричество и пробурили скважины для чистой воды. В местности есть школа, детсад, парк, мечеть и футбольное поле.

«Для крестьян выделены пахотные участки, и на 50 гектарах земли крестьяне уже посеяли озимую пшеницу, что даст начало развитию сельскохозяйственного производства»,

— добавили в пресс-службе президента.

Барак был самым большим эксклавом Кыргызстана: село находилось внутри Андижанской области Узбекистана. Соглашение «О делимитации отдельных участков кыргызско-узбекской государственной границы». Согласно договоренностям, Кыргызстан обменял эксклав Барак. Соседняя страна в ответ передала КР 208 га земли на территории, прилегающей к Кара-Суйскому району Ошской области.

В середине апреля власти Кыргызстана завершили переселение жителей эксклава Барак. Всего переехали 98 семей, временно рассредоточившись по разным районам Ошской области. Кто-то поселился у родственников, кто-то — в съемном жилье.

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