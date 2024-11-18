Как сообщили в УВД Ленинского района, по этому факту возбудили уголовное дело по статье об убийстве с особой жестокостью. Расследование продолжается.

Утром 15 ноября в одной из больниц Бишкека от множественных колото-резаных ранений скончалась 27-летняя девушка. По данным милиции, девушка умерла от полученных травм, не приходя в сознание. Милиционеры установили, что днем ранее между супругами произошла драка — оба получили колото-резаные ранения. В больницу их доставили родственники.

По данным Sputnik Кыргызстан, мужчина нанес супруге более 10 ножевых ранений. По их данным, он пытался покончить с собой.

Ранее подозреваемый находился в отделении реанимации. К его палате были приставлены сотрудники милиции.

Ежегодно в Кыргызстане происходят десятки убийств, когда женщина погибает от рук супруга, сожителя, бывшего мужа или знакомого мужчины. В международной практике это называется фемицидом.

По данным Генпрокуратуры, за последние 2,5 года в Кыргызстане от семейного насилия скончались 34 женщины. Девять трагических случаев со смертельным исходом произошли за первые полгода 2024 года. Одно из этих дел — убийство Рахимы Айкымбаевой. Женщину с особой жестокостью убил ее бывший муж, который ранее неоднократно избивал ее.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop