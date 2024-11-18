В ЦИКе рассмотрели жалобу партии «Социал-демократы» на решение БТИК об отмене их регистрации на выборах в местные кенеши. Заседание прошло 17 ноября после выборов.

Члены ЦИК спросили у уполномоченного представителя «Социал-демократов» Бакыта Абдыкеримова, почему партия подала жалобу за три часа до завершения голосования, а не раньше.

«В 16.00 часов вы подаете [жалобу], фактически до завершения выборов. С какой целью — участвовать в выборах или как?»

— поинтересовались члены комиссии.

Абдыкеримов ответил, что партия хочет признать итоги выборов недействительными, так как «Социал-демократов» «лишили возможности получить голоса избирателей».

Также, по его словам, закон позволяет подать жалобу в течение трех дней. Он отметил, что из-за допросов членов партии у них не было возможности подать жалобу незамедлительно.

«Согласно статье 57 Конституции, есть такое понятие, как презумпция невиновности. Все события вокруг “Социал-демократов” — просто доследственная проверка. Никаких фактов нарушений и подкупов не было. Следственные органы взимали из штаба всю технику и документы. У них все на руках, мы были открыты и честны перед ними»,

— подчеркнул Абдыкеримов.

Член партии Кадырбек Атамбаев заявил «Клоопу», что ЦИК не рассмотрел жалобу «Социал-демократов» по существу.

«ЦИК просто сослался на сроки, ничего по существу нарушений не ответили. Это скорее отмазка […] Если открыть законодательство, то там четко сформулировано, что есть три дня на обжалование»,

— сказал он.

В МВД же заявили, что выборы прошли без грубых нарушений. По данным главы отдела следственной службы МВД Султана Макилова, всего по выборам в местные кенеши поступило 96 сообщений о нарушениях. По его словам, по десяти из них милиция возбудила уголовные дела.

17 ноября прошли выборы депутатов местных кенешей: 33 городских и 231 сельского.

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