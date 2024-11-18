Комитет парламента по соцполитике на заседании 18 ноября принял во втором и третьем чтениях поправки в закон «Об образовании» и Кодекс о правонарушениях. Речь идет о документе, которым предлагается запретить денежные сборы в школах.

Во время рассмотрения проекта закона депутат Эльдар Абакиров отметил, что не во всех школах учеников и их родителей просят собирать деньги. По его словам, директор одной из школ в Нарынской области вместо денег собирает поголовье скота.

«В Ат-Башинском районе есть школа, директор которой семь-восемь лет назад начал сбор. Но чем там люди богаты? Скотом. Сейчас собрали уже около 100 голов скота, их держат возле школы […] Айыл окмоту выделил для этого землю. Ежегодно школа продает 40 овец и тратит выручку на свои нужды. Дети этой школы едят свежее мясо, для них в каждый класс купили телевизоры»,

— рассказал нардеп и добавил, что такие сборы запрещать нельзя.

Инициаторка законопроекта Миргул Темирбаева ответила коллеге, что документ не запретит родителям оказывать спонсорскую помощь школе.

«В нашем законопроекте говорится о создании групп или фондов, где родителей принуждают к сбору денег»,

— подчеркнула она.

Ранее Темирбаева уже заявляла, что в образовательных учреждениях до сих пор собирают деньги с учеников и создают общественные фонды при школах, несмотря на введенный президентом запрет в мае 2023 года.

В связи с этим депутатка предлагает ввести штраф в 20 тысяч сомов за незаконный сбор денег в школах. За создание общественных фондов при школах хотят штрафовать физлиц на 40 тысяч сомов, а юрлиц — на 60 тысяч.

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