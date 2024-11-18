Бывший премьер-министр Омурбек Бабанов отозвал судебный иск к журналисту Эламану Карымшакову с требованием возместить 1 млн сомов. Об этом журналист написал у себя в Фейсбуке, заявив, что они «пришли к компромиссу».

По его словам, на очередном судебном процессе представитель Бабанова заявил, что бизнесмен не имеет претензий к Карымшакову и отзывает иск о компенсации морального ущерба.

«Отдельные люди вмешались в судебные разбирательства между нами и призвали урегулировать проблему. По их инициативе я встретился с представителями Бабанова и обсудил спорный вопрос»,

— рассказал он.

Журналист добавил, что второй ответчик — бывший деловой партнер Бабанова — все еще фигурирует в деле.

В середине лета Омурбек Бабанов подал иск к Карымшакову, в котором заявил, что тот нанес «вред его чести и деловой репутации». Как тогда заявил журналист, причиной подачи иска стал его видеоматериал о сети гипермаркетов «Фрунзе» (сейчас «Азия»).

В ролике, вышедшем в конце апреля, было интервью Болотмамбета Жээнбекова. Он обвинил своего бывшего делового партнера Омурбека Бабанова в том, что тот незаконно завладел его долей в бизнесе.

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