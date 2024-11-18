Члены комитета ЖК по соцполитике во время рассмотрения в первом чтении поправок в законы «Об охране и использовании историко-культурного наследия» и «Об инвестициях в КР» сняли законопроект с повестки.

Законопроект представил депутатам замглавы Минэкономики Искендер Асылкулов. Ведомство предлагает продать государственные и муниципальные старые здания предпринимателям.

По словам чиновника, в Бишкеке из 129 объектов историко-культурного наследия 14 являются административными зданиями.

«Например, здание Налоговой службы на проспекте Чуй устарело. Если инвесторы вложат $20 млн и построят на этом месте новое, то можно будет сносить старое. А для налоговиков строится новое помещение напротив администрации президента», — сказал Асылкулов.

Ряд депутатов возмутились поправками, опасаясь, что в результате исторические объекты могут исчезнуть.

«Если появится инвестор, мы можем передать ему наши исторические административные здания, верно?» — уточнил депутат Илимбек Кубанычбеков. На что замглавы Минэконома ответил утвердительно.

«А что будет в случае, если он [инвестор] захочет снести здание и построить вместо него что-то другое?!» — возмутился парламентарий.

Асылкулов ответил, что в документе речь идет не об исторических объектах, а о тех, что находятся в собственности государства или мэрии.

Другой нардеп Эльдар Абакиров заявил, что законопроект может охватить не только админздания, но и крупные историко-культурные объекты, как мавзолей Манаса, башня Бурана и другие.

«Это нехороший прецедент. […] Исторический объект — он исторический, и неважно, в чьей он находится собственности — государства, муниципалитета или в частной. Культурно-исторические здания не должны продавать или сносить. А ваш законопроект разрешает это. Вы приводите в пример здание Налоговой службы. Его нужно выводить из реестра памятников истории, как и гостиницу Иссык-Куль. Но решать, войдет оно в реестр или нет, должны историки и культурологи», — заявил депутат.

Абакиров призвал Минэконом отозвать законопроект или предложить другой вариант решения.

В свою очередь замглавы Минэконома Чынгыз Эсенгул уулу заявил, что законопроект противоречит Конституции.

«Мы против этого законопроекта. Мы также давали отрицательное заключение. В Конституции говорится, что памятники историко-культурного наследия, архитектурные, археологические объекты и находки являются государственной собственностью и особо охраняются законом. Поэтому мы против предлагаемой инициативы», — заключил он.

В итоге депутаты решили снять законопроект с повестки и дождаться решения парламентского комитета по бюджету по этому вопросу.