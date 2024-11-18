Госстрой оштрафовал семь стройкомпаний за нарушение требований техники безопасности при строительстве зданий в Бишкеке.

Как отметили в пресс-службе госагентства, речь идет о компаниях «Перфект Строй», «АРАЙ», «Скай Билдингс Инжиниринг», «Хан Строй» («Бренд Хаус»), «Руссотехмонтаж», «Береке Билдинг», «Стальмонтаж плюс».

Общая сумма штрафа составила 10 млн 725 сомов. Компаниям выдали предписания по устранению нарушений.

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