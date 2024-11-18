В Кыргызстане 17 ноября прошли выборы депутатов в местные кенеши. По словам главы ЦИК Нуржан Шайлдабековой, общая явка кыргызстанцев на выборах составила 27,83%.

По данным ЦИК, из более 4 млн 135 тысяч граждан в выборах участвовали почти 1 млн 151 тысяча. При этом в селах людей проголосовало больше (30,15%), чем в городах (24,25%).

В столице по количеству отданных за партию голосов лидирует «Жаны куч – Новая сила» — партия набрала 36 623 голоса (29,38%). Избирательный порог преодолели еще четыре партии: «Эмгек» (22%), «Адилет» (15,09%), «Ынтымак» (14,07%), «Эл Умуту» (10,93%).

Похожие предварительные результаты в Оше, где в горкенеш проходят все пять партий: «Жаны Кыргызстан» (43,36%), «Ынтымак» (20,02%), «Мурас» (15,15%), «Милдет» (10,4%), «Бир Бол» (9,75%).

В ЦИК отмечают, что избирательный порог был снижен до 5% — раньше он составлял 7%. Подсчет голосов продолжается.

14 ноября БТИК приняла решение отменить регистрацию партии «Социал-демократы» на выборах депутатов горкенеша. Тогда в СМИ сообщили, что это было связано с уголовным делом о подкупе голосов избирателей со стороны членов партии.

После этого партия «Социал-демократы» заявила, что подаст жалобу, а ЦИК не имеет права исключать их из выборов до того, как рассмотрит ее. Однако на самих выборах оказалось невозможным проголосовать за «Социал-демократов» — партия была зачеркнута в бюллетенях.

После завершения голосования ЦИК поздно вечером начала рассматривать жалобу партии. На заседании член ЦИК Кайрат Маматов заявил, что «Социал-демократы» должны были подать жалобу незамедлительно. По данным ЦИК, жалоба поступила только 17 ноября в 16:00.

17 ноября прошли выборы депутатов местных кенешей: 33 городских и 231 сельского.

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