В эфире «Биринчи радио» кыргызстанец обратился к главе отдела следственной службы МВД Султану Макилову и раскритиковал милицию за возбуждение уголовного дела и арест членов партии «Социал-демократы».

«Провели пятичасовой суд и отправили [членов партии] под стражу на два месяца, объяснив это решением суда. Это неправильно […] Молодого политика, чистого парня… Сколько он плачет: “Будем проводить выборы честно, мы не сможем дать ни тыйына, у нас даже нет таких денег”»,

— высказался гражданин.

Макилов в ответ призвал кыргызстанцев дождаться окончания следствия в отношении задержанных «социал-демократов».

Он заявил, что в МВД не могут комментировать все, так как следствие все еще идет. Макилов заверил, что правоохранительные органы обнародуют информацию, когда дело поступит в суд.

Свердловский райсуд Бишкека 15 ноября отправил под стражу на два месяца лидера партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова и его сопартийцев — Ирину Карамушкину и Розу Турксевер.

13 ноября правоохранительные органы обыскали штаб-квартиру «Социал-демократов» в Бишкеке. Затем милиция распространила аудиозапись телефонного разговора Ирины Карамушкиной и Данияра Чолпонбаева, где якобы идет речь о подкупе голосов избирателей. По заявлению ГУВД, в ходе расследования подтвердилось, что они организовали подкуп голосов избирателей по 1000 сомов за каждый.

17 ноября прошли выборы депутатов местных кенешей. До начала голосования «Социал-демократов» отстранили от участия в выборах в БГК из-за возбужденного уголовного дела.

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