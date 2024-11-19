Уникальный код международного аэропорта «Манас» — FRU — в ближайшее время планируют изменить на новый. Об этом сообщил замдиректора Госагентства гражданской авиации Канат Төлөгөнов на парламентском комитете по международным делам.

Депутат Арсланбек Малиев заявил, что поднимает вопрос смены кода аэропорта уже два года — и ничего не меняется. Чиновник ответил нардепу, что сейчас аэропорт «Манас» уже ведет переговоры с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) по этому вопросу.

«По этому делу мы вышли на финишную прямую, так как получили согласия всех авиакомпаний, чьи самолеты летают в аэропорт “Манас”. Сейчас идут переговоры с IATA […] В скором времени поменяем на аббревиатуру Бишкека — BSH»,

— рассказал Төлөгөнов.

Малиев отметил, что код нужно было поменять намного раньше, так как столица уже давно не носит название Фрунзе.

На сайте базы данных IATA пока нет кода BSH.

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