Дело девятилетней девочки, подвергавшейся сексуализированному насилию со стороны двух мужчин, передали в Джети-Огузский райсуд Иссык-Кульской области.

Как сообщила «Клоопу» адвокатка Индира Саутова, на прошлой неделе повторная психолого-психиатрическая экспертиза заключила, что обвиняемые — вменяемы. Результаты первой экспертизы могли позволить мужчинам избежать наказания.

«Первая экспертиза в отношении обвиняемых дала заключение о том, что они оба — невменяемые лица. Я подала ходатайство о том, чтобы провести повторную экспертизу. Поставила иные вопросы, нежели следователь. Написала жалобу, так как из пояснений мамы [девочки] обвиняемые получали кредиты, обучаются, один из них закончил школу»,— сказала она.

По словам Саутовой, вторая экспертиза показала, что обвиняемые понимали, что совершают преступление и что за это есть уголовная ответственность. Она добавила, что первое заключение экспертизы основано на том, что мужчины состояли на психиатрическом учете.

Ранее мать несовершеннолетней девочки заявила омбудсменке Джамиле Джаманбаевой, что двое мужчин не единожды насиловали ее маленькую дочь. По ее словам, сексуализированное насилие продолжалось с декабря 2021 года — то есть с того времени, когда девочке было всего шесть лет. Женщина добавила, что дочь боялась рассказать об этом родителям из-за угроз со стороны насильников.

В середине сентября стало известно о том, что в селе Барскоон Иссык-Кульской области милиция задержала двоих подозреваемых в избиении и изнасиловании девятилетней девочки. Мужчин водворили в СИЗО.