Лидер партии «Социал-демократы» Темирлан Султанбеков, находящийся под стражей, продолжает держать голодовку. Об этом Радио «Азаттык» сообщил его адвокат Айбек Турдуев.

Как пояснил Турдуев, его подзащитный не ест с момента ареста, произошедшего в ночь на 14 ноября. При этом первые три дня после задержания Султанбеков даже не пил воду.

Накануне сам Султанбеков заявил, что не будет вешаться, резаться или бояться. Письмо лидера партии опубликовано на его Фейсбук-странице. Политик считает, что «социал-демократы» «уже победили эти выборы».

Свердловский райсуд Бишкека 15 ноября отправил под стражу на два месяца лидера партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова и его сопартийцев — Ирину Карамушкину и Розу Турксевер. Все трое проходят по делу о подкупе голосов избирателей.

13 ноября правоохранительные органы обыскали штаб-квартиру «Социал-демократов» в Бишкеке. Затем милиция распространила аудиозапись телефонного разговора Ирины Карамушкиной и Данияра Чолпонбаева, где якобы идет речь о подкупе голосов избирателей. По заявлению ГУВД, в ходе расследования подтвердилось, что они организовали подкуп голосов избирателей по 1000 сомов за каждый.

17 ноября прошли выборы депутатов местных кенешей. До начала голосования «Социал-демократов» отстранили от участия в выборах в БГК из-за возбужденного уголовного дела.