Об этом на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству сообщила замглавы Минфина Жибек Дуйшеева, когда рассматривали поправки в закон «О статусе депутата Жогорку Кенеша».

Законопроектом предлагается вернуть парламентариям служебные авто, чтобы они могли «эффективно исполнять свои полномочия».

По словам Дуйшеевой, реализация закона потребует покупку дополнительных автомобилей и увеличения штата водителей. Она отметила, что в республиканском бюджете на 2025-2026 годы расходы на это не предусмотрены.

«Согласно пункту 3 статьи 86 Конституции, проекты законов, предусматривающие увеличение расходов, покрываемых за счет госбюджета, принимаются Жогорку Кенешем после определения Кабмином источника финансирования»,

— пояснила замглавы Минфина.

Чиновница добавила, что Садыр Жапаров в конце 2021 года создал единое управление делами президента, отвечающее за материально-техническое и финансовое обеспечение работы главы государства, парламента, Кабмина, администрации президента и аппарата Жогорку Кенеша.

В итоге члены парламентского комитета отклонили законопроект.

Сам законопроект инициировал вице-спикер парламента Нурбек Сыдыгалиев. По его словам, нардепы нуждаются в служебном транспорте, так как тесно сотрудничают с народом и ветвями власти.

По действующему закону служебным транспортом для рабочих поездок может пользоваться только депутат с инвалидностью I группы.

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