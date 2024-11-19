В Ноокатском районе Ошской области глава Кок-Жарского райотделения милиции Тимур Абдисатар уулу обратился к властям и подал жалобу на начальника раймилиции Талгата Өскөналиева.

Абдисаттар уулу заявил, что Өскөналев преследует его, требуя его отставки. Он также обвинил своего руководителя в нескольких незаконных действиях и попросил принять меры.

«С того момента, как он приехал, он обложил налогом всех сотрудников, включая меня. С тех пор он принуждает нас работать под давлением. Когда я отказался, он начал открыто угрожать мне, говоря: «Уйди с работы, или я возбужу дело против тебя». Он также подружился с несколькими бизнесменами из Нооката»,

— заявил он.

Между тем Радио «Азаттык» сообщает, что более десяти сотрудников Кок-Жарского райотдела милиции также подали жалобу на Өскөналиева. Они обратились к президенту и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву и заявили, что с Өскөналиевым «невозможно работать».

Сам же глава раймилиции Талгат Өскөналиев опроверг выдвинутые обвинения. Он считает, что его подчиненный подал жалобу «из-за обиды, потому что он получил дисциплинарное взыскание».

Ошская областная милиция проверяет заявление Тимура Абдисатар уулу. В ведомстве заверили предоставить информацию после завершения расследования.

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