С 2025 года мигрантам, находящимся в Новосибирской области России, нельзя работать в сфере дошкольного образования на патентной основе.

Как сообщает МВД РФ, такое постановление в начале ноября подписал губернатор области Андрей Травников «в целях приоритетного трудоустройства российских граждан и стимулирования внутренней трудовой миграции».

Согласно документу, до 1 марта следующего года хозсубъекты должны «привести численность иностранных работников в соответствии с требованиями постановления и трудовым законодательством РФ».

Ранее власти Новосибирска уже запретили нанимать мигрантов для работы в такси и розничной торговле табачными изделиями и напитками. Согласно документу, запрет установлен на 2024 год в том числе для «обеспечения нацбезопасности».

В начале ноября МВД Кыргызстана призвало граждан в России внимательно ознакомиться с новыми законами и правилами для мигрантов. Ведомство просит кыргызстанцев своевременно обращаться за правовой помощью в компетентные органы. Так, в нескольких городах России открылись представительства МВД КР — в том числе в Новосибирске.