В Оше 19 ноября неизвестные девушки напали на журналистку издания «Turmush».

По словам потерпевшей, инцидент произошел на улице Ленина возле «Кыргыз почтасы». Журналистка рассказала, что пыталась помочь женщине, потерявшей телефон.

«Группа женщин попросила помочь им, говоря: “Мы потеряли телефон, дайте позвонить через ваш”. Оказалось, что утерянный телефон лежит в сумке одной из них. Когда я стала снимать это на видео, девушки стали говорить: “Выключай видео”, а потом избили. К ним присоединился еще мужчина, вместе с которым они оттащили меня в сторону и запинали»,

— рассказала журналистка.

Как сообщили «Клоопу» в городской милиции, журналистка написала заявление в отношении неизвестных. Правоохранители расследуют инцидент и разыскивают нападавших.

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