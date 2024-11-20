В Бишкеке 9 ноября поздно ночью на пересечении улиц Каховская и Уч-Терекская обнаружили тело женщины, сообщили в ГУВД столицы.

Как отметили в милиции, информация об этом поступила около трех часов ночи. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.

Результаты судмедэкспертизы показали, что 38-летняя женщина скончалась от травм, полученных в жизненно-важные части тела.

Задержан 33-летний подозреваемый. Его водворили его в СИЗО-1 на два месяца. Расследование продолжается.

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