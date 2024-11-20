Жители столицы подали иск против Бишкекского горкенеша из-за их решения передать троллейбусы другим городам и заменить их электробусами. Иск рассматривает Административный суд Бишкека.

20 ноября на суде выяснилось, что горкенеш проигнорировал требования суда предоставить им протоколы с заседаний, на которых решалась судьба троллейбусов, и еще некоторые документы. Кроме того, сами представители БГК не явились на процесс.

Судья расценила действия БГК как неуважение к суду и неисполнение требований суда, поэтому оштрафовала горкенеш на 7 тысяч сомов. Она добавила, что БГК все еще должен предоставить все документы, касающиеся передачи троллейбусов.

Следующее заседание суда состоится 11 декабря.

Бермет Борубаева рассказала «Клоопу», что им важно получить протоколы с заседаний горкенеша, потому что они проходили в закрытом режиме — «что можно считать сокрытием информации от горожан». Активистка настаивает на том, решение о передаче троллейбусов было незаконным, как и преждевременный демонтаж троллейбусных линий.

В Бишкеке с 4 ноября перестали курсировать троллейбусы.

В начале мая стало известно, что мэрия столицы решила передать 100 троллейбусов городу Ош и заменить их 120 электроавтобусами. Местные активисты выступали против этого, отмечая, что это лишние траты и будет проблема того, как экологично хранить и утилизировать аккумуляторные батареи электроавтобусов.

29 августа БГК одобрил передачу 100 троллейбусов городу Ош. Помимо этого, власти столицы передали шесть троллейбусов Нарыну и десять — Баткенской области.

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