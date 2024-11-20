19 ноября расследователь Болот Темиров заявил, что у активиста Тилекмата Куренова украли паспорт, чтобы он не смог вылететь из Дубая.

«Вчера примерно в 10 вечера по ОАЭ [Куренов] перестал выходить на связь. В Дубай его выманил и украл паспорт [экс-парламентарий] Эмиль Жамгырчиев. […] По некоторым сведениям, Эмираты не дают экстрадировать [Куренова]. Где он сейчас, неизвестно», — написал Темиров в своем телеграм-канале.

Позже на фейсбук-странице самого Тилекмата Куренова появился пост о том, что полиция ОАЭ отпустила его с допроса и что он позже даст всю информацию о произошедшем.

Эмиль Жамгырчиев назвал заявления Темирова и Куренова об украденном паспорте и допросе спектаклем с распространением лжи и обвинил активиста в шантаже.

Экс-депутат подтвердил, что общался с Куреновым — активист просил его о помощи, когда его семья оказалась в трудном положении. В последний раз, по словам Жамгырчиева, Куренов обратился к нему за помощью, когда заболела его дочь.

«Когда я рассказал ему, что собираюсь поехать за границу из-за тяжелой болезни отца, он попросил меня купить билет в ОАЭ, чтобы я познакомил его с людьми, которые могли бы помочь его дочке финансово. Мы действительно встретились в Дубае, я оказал всю помощь, какую мог, и мы вместе поужинали», — написал на своей фейсбук-странице экс-депутат.

Но, как утверждает Жамгырчиев, затем Куренов начал угрожать ему.

«Однако вскоре он начал угрожать мне, говоря: «Я опубликую твое видео из Дубая, и ты должен будешь заплатить». Оказалось, что он записывал наши разговоры и всю встречу на видео. Теперь я понимаю, что это была часть заранее подготовленного сценария с Болотом [Темировым]», — написал он.

Жамгырчиев заявил, что сейчас он находится в Кыргызстане, где его вызвали на допрос в ГКНБ.

10 января 2024 года на фейсбук-странице Куренова появилось обращение учредителя компании KG Group Имамидина Ташова, где он обвинил сотрудников ГКНБ в похищении, запугивании и вымогательстве 100 млн сомов помимо 52 млн, которые он ранее выплатил по уголовному делу о незаконном строительстве.

Затем ГКНБ возбудил в отношении Ташова и Куренова уголовные дела по статьям «Насильственный захват власти» и «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций» Уголовного кодекса. Обоих объявили в розыск.

Куренов же на фоне этого заверял, что больше не будет критиковать власть. Позже стало известно, что он находится в США — активист заявил о покушении на него. Куренов утверждал, что неизвестные хотели его похитить и это нападение имеет «политическую подоплеку». Позже госкомитет задержал Ташова.

Осенью на фейсбук-странице Куренова стали появляться видеообращения находящегося в колонии активиста Мелиса Аспекова. В одном из них он вновь заявил, что во время смены власти в октябре 2020 года Садыр Жапаров получил $3 млн от экс-таможенника Райымбека Матраимова. Ранее глава пресс-службы президента Дайырбек Орунбеков назвал это ложью, обвинив Аспекова во многочисленных вымогательствах и мошенничествах.